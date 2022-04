Ramadan: Ismaël Oceni Ossa appelle au respect de la quiétude du jeûne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), l’imam Ismaël Oceni Ossa, s’est adressé à la communauté musulmane au cours d’une allocution ce vendredi 1er avril 2022, date du début du mois du Ramadan. Il invite ses frères et sœurs musulmans à observer ce mois en toute religiosité.

Le mois du Ramadan a débuté depuis ce vendredi 1er avril. La communauté musulmane est ainsi appelée à respecter ce mois d’expiation et de rachat. Dans son allocution de circonstance, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l’imam Ismaël Oceni Ossa est revenu sur les deux années antérieures marquées par la pandémie de Covid19.

« Pendant deux ans, les musulmans au Gabon, ont passé ce mois sous le sceau du Covid-19 en s’adaptant aux restrictions anti-covid. Les mosquées sont restées fermées, impactant les prières quotidiennes et celles de circonstance de ce mois béni », a rappelé l’imam. Qui a profité de ce moment pour remercier le chef de l’Etat et par ailleurs Rais de la communauté musulmane, pour sa décision de lever toutes les mesures restrictives.

Le président du CSAIG a convié la communauté musulmane à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’observer la quiétude du jeûne. Mais aussi de préserver ce mois et ses généreuses opportunités. « Ramadan est un mois d’expiation et de rachat des fautes commises nonobstant la prescription divine des fautes telles que l’inobservance des obligations religieuses, le tort envers ses semblables, des péchés caractérisés, des gestes indécents, des propos frivoles et bien d’autres manquements graves», a déclaré l’imam.

L’imam Ismaël Oceni Ossa a rappelé aux musulmans leur devoir de prier, de réfléchir sur la place de la foi dans leur vie. De cultiver l’amour, le partage, la patience, la douceur, la compassion et l’humilité.