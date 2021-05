Ramadan: Antoine Kouna Loumagakouyi en soutien aux musulmans d’Akanda

C’est dans l’optique de soutenir la communauté musulmane de la commune d’Akanda qu’Antoine Kouna Loumagakouyi s’est rendu ce samedi 8 mai 2021 à la mosquée de la Paix. En effet, le vénérable sénateur de ladite circonscription territoriale y a remis une importante quantité de produits alimentaires et d’eau minérale, gage de son attachement à ce mois saint.

Alors que la fin du ramadan est prévue le mercredi 12 mai prochain, la communauté musulmane du Gabon se prépare à commémorer dignement ce mois pieux caractérisé par l’abstinence et la charité. A cet effet et dans un élan de générosité, Antoine Kouna Loumagakouyi, sénateur de la commune d’Akanda, a procédé à la remise d’un important don à la Mosquée de la paix. Composé de sacs de riz parfumé, de cartons de volailles, cartons de boîte de conserve, d’huile raffinée et de cartons de sucre, ledit don a été réceptionné par Aoudou Salaam, responsable de la mosquée.

Visiblement imprégné des valeurs sibyllines du Coran qui fondent le Ramadan comme période de charité et de supplications envers Allah, Antoine Kouna Loumagakouyi a décliné la portée de ce geste solidaire. « En ma qualité de Sénateur, j’ai voulu modestement contribuer à ce que vous célébriez comme il se doit la fin du ramadan. Ce ne sont que quelques produits pour que chacun puisse partager un repas en ces temps difficiles. Je vous souhaite par avance une excellente fête à tous », a-t-il déclaré.

En réaction, Aoudou Salaam, premier responsable de ladite mosquée a loué le regard favorable de leur sénateur vis-à-vis de leur communauté. « La communauté musulmane d’Akanda vous dit merci mille fois. Ce geste nous va tout droit au cœur en cette période d’intenses adorations. Pendant cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, il y a des familles qui ont passé le jeûne difficilement. Un geste fait en ce mois est multiplié. Que cela s’inscrive dans votre livre de vie », a-t-il indiqué devant quelques fidèles réunis dans le respect des gestes barrières. Non sans manquer d’appeler leur élu à rendre pérenne ce type d’actions.