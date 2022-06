Radio Gabon et Gabon Télévisions: des agents en attente de postes budgétaires depuis plus de 20 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis plusieurs mois, le secteur de la communication est véritablement en ébullition. La preuve avec les agents de Radio Gabon et Gabon Télévisions qui ont décidé de monter au créneau pour dénoncer l’injustice dont ils sont victimes de la part de leur administration. En effet, ces derniers indiquent être en attente depuis plus de 20 ans d’intégration dans la Fonction publique et de postes budgétaires.

S’achemine-t-on vers un nouveau bras de fer au sein du secteur de la communication ? C’est le sentiment qui se dégage au regard de la volonté affichée par les agents de Radio Gabon et Gabon Télévisions qui, au cours d’un sit-in dans le hall de la Maison Georges Rawiri ont tenu à interpeller la tutelle sur leur situation. Ces derniers, dont certains sont en service depuis plus de 20 ans, ont indiqué n’avoir toujours pas de postes budgétaires.

Au cours de cette manifestation, les agents ont tenu à interpeller leur tutelle concernant cette situation de clochardisation dont ils sont victimes. « Nous sommes passés par le Syndicat national des personnels de l’audiovisuel public (Synapap), notre administration mais jusque-là rien n’est fait. Pour beaucoup nous sommes en poste depuis des années avec un salaire d’à peine 150 000 FCFA avec de nombreuses charges. C’est difficile de joindre les deux bouts avec cette somme. Nous attendons une réponse de notre ministre » a déclaré un des agents. Pour sa part, Aminata Ondo, présidente du Synapap a déploré cette situation qui touche plus de 80 agents.

Les agents de Radio Gabon et Gabon Télévision disent avoir entrepris toutes les démarches auprès de leur tutelle et ce depuis plusieurs années pour d’éventuelles explications mais pour l’heure, aucune réponse n’a été fournie malgré les nombreux courriers. Une situation de précarité dans laquelle devrait intervenir le ministre de la Communication Pascal Houangni Ambouroue afin que des solutions concrètes soient trouvées, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour l’heure, ce sont de nombreux pères et mères de famille qui ne savent plus à quel saint se vouer.

