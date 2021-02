Radio Gabon annonce la gratuité de la promotion des artistes sur ses ondes

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time et signé de son directeur général Bertrand Ebiang-Angoué, que Radio Gabon a annoncé aux artistes gabonais qu’elle se tient désormais prête à les accompagner gratuitement dans la promotion de leur musique sur ses ondes. Une offre qui intervient alors que les artistes vivent depuis plusieurs mois un chemin de croix du fait de la pandémie de Covid-19.

« Tous les artistes gabonais bénéficient gratuitement de la promotion de leur musique sur Radio Gabon (…) Où que vous soyez, nous sommes avec vous », a annoncé Bertrand Ebiag-Angoué, directeur général de Radio Gabon. En effet, la Radio nationale s’est dit prête à accompagner les artistes sur la diffusion de leurs morceaux sur les ondes.

Ce coup de pouce aux artistes gabonais intervient alors que ces derniers subissent de plein fouet les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 depuis son avènement au Gabon en mars 2020. Avec la restriction des activités culturelles, on assiste à une dégradation brutale des perspectives économiques dans le secteur de l’événementiel, premier moyen de création de revenu des professionnels du secteur.



Placée sous l’autorité administrative du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Radio Gabon rappelle toutefois que tous ses services ne sont pas gratuits. Car certains engendrent nécessairement des frais de production pour un organisme qui, lui aussi, « connaît de grandes difficultés financières et matérielles ». Pour Radio Gabon, il est important de rappeler aux artistes gabonais que la radio nationale demeure « leur maison, la plateforme d’expression et de revalorisation par excellence de leur talent ».