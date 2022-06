Rabat: Les éditions Ntsame représentent le Gabon au 27ème Salon international du livre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après une année blanche liée à la crise sanitaire, le SIEL est de retour. En effet, du 3 au 12 juin 2022, la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre s’est tenu pour la première fois dans la ville de Rabat au Maroc. Un événement qui a vu la participation des Editions Ntsame représenteront le Gabon lors de cet événement à caractère culturel.

Après la participation au Festival international du livre et des arts gabonais les 25, 26 et 27 mai derniers, les Editions Ntsame porteront le vert, Jaune et bleu au Maroc autour du Salon international de l’édition et du livre à Rabat du 3 au 12 juin 2022. En effet, continuellement organisé dans la ville de Casablanca le SIEL sera abrité à Rabat désigné capitale de la culture africaine pour cette année.

Il faut souligner que cette édition fait suite à une année blanche en lieu et cause de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Il sera question pour les Editions Ntsame de porter le patrimoine littéraire gabonais, de mettre en exergue son savoir faire et son expérience de plus de douze ans lors de cette rencontre culturelle.



En guise de rappel, les Editions Ntsame ont vu le jour le 27 janvier 2010, et portent le nom de leur créatrice, Sylvie Ntsame, écrivaine de talent reconnue et ancienne présidente de l’Union des écrivains gabonais (UDEG). Elle a pour ambition première de fabriquer des livres dont les droits d’auteurs sont reversés aux écrivains publiés.

Esther Kengue