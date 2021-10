Qwan Ki Do: le Gabon décroche deux médailles à la 7ème édition du championnat du monde

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initialement prévue en présentiel dans une ville allemande, la 7ème édition du championnat du monde en techniques de Qwan Ki Do organisée par la confédération africaine de Qwan Ki Do s’est finalement déroulée en ligne en raison de la crise sanitaire liée au covid 19, les 23 et 24 octobre 2021 avec 27 nations inscrites. Pour cette édition, le Gabon a récolté trois médailles parmi les athlètes qui ont participé en décrochant le titre de vice-champion du monde.

Avec trois podiums ponctués d’une médaille d’argent et deux de bronze, l’entraîneur du club Xich Long qui a conduit la délégation gabonaise à la 7ème édition du championnat du monde en techniques de Qwan Ki Do, estime que ses poulains et lui ont été à la hauteur de l’événement. Et que ces résultats vont renforcer la politique de développement de l’écurie de Libreville, aussi bien sur la scène nationale que sur l’échiquier international.

L’équipe gabonaise de Qwan Ki Do par l’entremise du président de cette discipline au niveau national, n’a pas caché sa joie quant aux résultats au sortir de cette compétition. « Nous sommes ravis d’avoir participé à la 7ème édition du championnat du monde de Qwan Ki Do qui a regroupé une trentaine de pays. La participation du Gabon a été honorable car nous avons remporté des médailles à l’échelle internationale. Notamment les troisième et quatrième places de cette compétition. Je dois donc dire que nous sommes fiers d’avoir été de dignes ambassadeurs de notre pays » a-t-il déclaré. Non sans remercier les autorités gouvernementales et la société Wood Bois qui a offert les équipements.

Face aux meilleures nations du Qwan ki-do, nos athlètes sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Gageons que cette prestation favorise un accompagnement optimal de la part des autorités gouvernementales afin de favoriser l’expansion de la pratique de cet art sur l’ensemble du territoire national.