«Quelle économie pour le Gabon post Covid-19 ?», des chercheurs du Cireged s’interrogent

« Repenser l’économie gabonaise post Covid », c’est le thème qui constitue le fil d’ariane du nouveau livre blanc gabonais présenté par un collectif de chercheurs du Centre international de recherche en économie et en gestion pour le développement (Cireged) de l’Université Omar Bongo. Intitulé « Quelle économie pour le Gabon post Covid-19 ? », cet ouvrage vient dresser une analyse des conséquences actuelles et prévisibles de la Covid-19 sur l’économie gabonaise.

Ce n’est plus un secret pour personne, la crise économico-sanitaire liée à la Covid-19 a mis à l’épreuve le système économique de nombreux pays à travers le monde. Pour comprendre la situation du Gabon, un collectif de chercheurs du Centre international de recherche en économie et en gestion pour le développement a proposé un livre blanc intitulé « Quelle économie pour le Gabon post Covid-19 ? », afin d’analyser et comprendre les enjeux du coronavirus sur l’économie du Gabon.

Sous la direction des professeurs Jean Jacques Tony Ekomie et Hervé Ndoume Essingone, le débat porte d’une part sur les conséquences actuelles et prévisibles de la crise de la Covid-19 sur l’économie gabonaise et d’autre part sur les potentielles réformes ou mesures envisageables pour une économie gabonaise post covid-19 performante et susceptible d’assurer la prospérité des citoyens, d’autre part.

L’ouvrage se veut un espace d’échange ouvert aux institutions sous régionales compte tenu de l’appartenance du Gabon à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Pour tout achat, il est disponible à l’Institut des hautes études entrepreneuriales (IHEE), sis face à la Bibliothèque de l’Université Omar Bongo (UOB).