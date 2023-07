Puissance de passeport : le Gabon, 79e mondial en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’agence Henley & Partners a rendu son rapport annuel des passeports les plus puissants, le mardi 18 juillet 2023, se basant sur des données de l’IATA. Parent pauvre de ce classement il y a un an, le Gabon passe de la 87ème à la 79ème place mondiale avec un accès sans visa dans 59 pays dans le monde. Ce qui en fait le leader dans la zone Cemac.

Le passeport gabonais semble reprendre du poil de la bête au classement établi par Henley Passport Index 2023 et rendu public par Henley & Partners. Démontrant la puissance de ce document de circulation, cette classification est calculée selon le degré d’accès mondial qu’il garantit aux détenteurs.

9 places gagnées par le passeport gabonais

La position du passeport gabonais met en exergue que 59 pays sans visa sont accessibles en 2023. En effet, parti de la 87ème place, ce document est désormais à la 79eme. Un bond remarquable de 9 rangs. Notons que les pays sans visa sont ceux où l’accès est possible sans visa et avec un visa à l’arrivée/une autorisation de voyage électronique (eTA ou AVE).

Des données exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui gère les données d‘informations sur les voyages. Aussi, l’éditeur dudit ranking précise que « le système de notation de l’indice a été développé pour donner aux utilisateurs un aperçu nuancé, pratique et fiable de la puissance de leur passeport ».

Le passeport gabonais leader en zone cemac

Dans ce ranking, le passeport gabonais se loge à une 79ème place. Si pour certains, cette position demeure faible, il existe des motifs de satisfaction à bien des égards. Et pour cause, notre pays se classe comme le leader dans la zone Cemac en 2023. Suivent la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Lesquels donnent accès à 56 et 54 destinations.

À la ramasse dans ce domaine, le Cameroun arrive à la 86ème place mondiale, qui le positionne 4ème dans la sous-région avec un passeport ouvert à 52 destinations. Pour finir, la République du Congo clôt ce classement avec une 87ème place. Ce document de circulation permet un accès à seulement 51 pays dans le monde.