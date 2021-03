Promotion des femmes: le plaidoyer de l’Appel des mille et Une

L’adoption lors du Conseil des ministres du 23 mars dernier du projet de Loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code Civil en République Gabonaise n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion. C’est le cas du mouvement féministe L’Appel des Mille et Une, engagé dans la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, a dans une tribune, salué cette avancée significative, sans toutefois exprimer son indignation quant au non–respect de la Loi 9/2016, fixant les quotas d’accès des femmes à des emplois supérieurs de l’Etat à 30% notamment lors des mesures individuelles enregistrées durant cette séance du Conseil.

« Lutte pour les Droits des femmes: Non au Clair-Obscur

Le Mouvement Féministe « L’Appel des Mille et Une » veut se réjouir de l’adoption par le Conseil des Ministres du 23 mars 2021 de différentes mesures portant sur la modification et la suppression de certaines dispositions du code civil à l’effet d’améliorer la condition de la femme au Gabon.

En revanche, le même Mouvement, fidèle à son engagement dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes, est fortement préoccupé par les mesures individuelles prises lors dudit Conseil des Ministres.

En effet, sur 55 nominations, on ne dénombre que 7 femmes. Ce qui représente environ 12,8% des promus. De plus, force est de constater, que la majorité des postes attribués aux femmes sont des postes de second rang. Qu’en est-il du respect des dispositions de la Loi 9/2016 sur les quotas des femmes ?

Cette injustice n’a pas lieu d’être alors que Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, affirme permanemment Sa Vision pour la présence des femmes dans les différentes sphères décisionnelles de notre pays. En témoigne la nomination par ses soins des 15 Sénateurs, soit 7 femmes et 8 hommes.

Nous notons donc, pour le regretter, un véritable déphasage entre la Vision du Chef de l’Etat et la matérialisation de celle-ci par ceux qui ont qualité de la mettre en œuvre et de l’amplifier.

« L’Appel des Mille et Une » compte sur le Parlement pour l’effectivité des lois qui sont prises en faveur de l’amélioration de la condition féminine dans notre pays.

En outre, notre Mouvement ne se lassera jamais de dénoncer le non-respect des droits des femmes et l’éviction dont elles sont victimes sur certains emplois, métiers, rôles et autres stéréotypes prétendus « masculins ».

L’Appel des Mille et Une »