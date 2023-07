Projet Movingui: Appel à manifestation d’intérêt pour les entreprises de vente de matériaux de construction

Ecouter cet article Ecouter cet article

Libreville le 26-07-2023 – La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) invite les entreprises de vente de matériaux de construction à adhérer à la plateforme dédiée du projet MOVINGUI.

En vue de mettre en œuvre les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA dans le domaine de l’habitat, la Caisse des Dépôts et Consignations, Institution publique d’appui aux politiques publiques conduites par l’Etat et les Collectivités locales en matière de développement, porte depuis plus de deux (2) ans, le projet d’aménagement dénommé MOVINGUI.

Le projet MOVINGUI consiste en l’aménagement, la viabilisation et le morcellement d’une assiette foncière de 385 hectares dans la zone de Ntoum au lieu-dit Okolassi. Ce dernier prévoit la commercialisation à terme de près de 6000 parcelles de 500 mètres carré à l’endroit de toutes les couches de la population Gabonaise.

Le projet MOVINGUI permettra in fine, la création d’un site d’habitation, de travail, d’études, de loisirs, d’espace de vie. MOVINGUI est le quartier d’avenir, la nouvelle ville des Gabonais.

La Caisse des Dépôts et Consignations a le plaisir de vous annoncer que le projet MOVINGUI est entré dans sa phase d’opérationnalisation avec notamment, les travaux de déforestation initiés sur le lot 1 (50 hectares).

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, pan prioritaire de la politique du Chef de l’Etat, et afin de permettre aux futurs acquéreurs de bénéficier de matériaux de construction de qualité aux meilleurs coûts, la CDC invite toutes les entreprises de vente de matériaux et d’équipements de construction, désireuses d’adhérer à sa plateforme dédiée, à se rapprocher de son siège sis à l’Immeuble PHŒNIX, 70 Rue Simon KALIFE, en face de la Chambre des Commerces.

La Caisse des Dépôts et Consignations espère pouvoir vous compter parmi ses partenaires sur ce projet d’intérêt national.

Contacts :

Tel : (+241) 065 02 24 01

Courriel : [email protected]