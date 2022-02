Projet graine: Hervé Omva exige une enquête parlementaire pour mettre fin à la concussion

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fervent défenseur inhérents au développement du secteur agricole dont il est un acteur majeur, Hervé Omva n’est pas moins lucide quand il s’agit de faire le point sur les investissements consentis par l’État. Pour preuve, près de 3 ans après l’arrêt du faramineux programme Graine, le coordonnateur général de l’ONG IRDC-Africa exige une enquête parlementaire autour de la gestion de ladite initiative.

Ambitieux pari d’Ali Bongo Ondimba dans la définition d’une politique agricole nationale visant à réduire de manière considérable la dépendance en matière d’importations alimentaires qui engrange pas moins de 300 milliards FCFA par an, le programme Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés (GRAINE) lancé en 2015 n’aura été qu’une initiative budgétivore en plus de n’avoir pas atteint les objectifs escomptés. Et ce, d’autant plus que seuls 109 coopératives et 1200 emplois ont pu être créés sous la phase 1.

Une situation qu’ont tenu à fustiger les agriculteurs qui ne comprennent pas que 3 ans après son arrêt, aucune enquête parlementaire n’ait été ouverte pour démêler l’écheveau dans ce gouffre à sous. « Gestion du Programme Graine de 2014 à 2019, une enquête parlementaire s’impose », a sollicité Hervé Omva via un tweet devenu viral sur Twitter. Non sans manquer d’interpeller les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’État Ali Bongo sur la nécessité de « mettre fin à la corruption et au détournement des fonds publics », a-t-il conclu.

En ajoutant, « les gestionnaires sont bien en vie », le coordonnateur général de l’ONG IRDC-Africa jète un pavé dans la mare de la gestion quelque peu scabreuse du temps où Théophile Ogandaga était le Directeur général de la Société gabonaise de transformation agricole et de développement rural (SOTRADER). Notons qu’il s’agit d’un programme conjointement financé par l’État gabonais, Olam international et les bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement (BAD), ayant bénéficié d’une enveloppe cumulée de 880 milliards sur la période 2015-2025 dont 276,8 milliards de francs CFA déjà mobilisés. De quoi faire grincer les dents chez les agriculteurs.