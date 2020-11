Projet e-Gabon sis: pour un renforcement du système d’information dans la santé

C’est à la faveur d’un comité de direction tenu le 28 octobre dernier que les membres de l’équipe du projet e-Gabon-SIS ont pu être édifiés sur les avancements et la mise en œuvre de la 7ème édition dudit projet. Le but de cette rencontre étant de mettre au même niveau d’information toutes les parties prenantes engagées dans le renforcement via les moyens technologiques du système d’information sanitaire au Gabon.

Alors que plusieurs pays de la sous-région et de l’Afrique en général restent attachés à un mode d’information classique dans le domaine de la santé, le Gabon semble déterminé à changer de paradigme. C’est en tout cas ce qu’ambitionne d’insuffler le projet e-Gabon-SIS. En effet, cet outil d’innovation tiré du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) du chef de l’État Ali Bongo Ondimba fait du numérique le vecteur essentiel du développement socio-économique de notre pays.

C’est donc dans l’optique de parfaire l’évolution de cet ambitieux projet que les membres se sont réunis le 28 octobre 2020 à l’occasion d’un comité de direction. L’objectif étant « de permettre aux membres de la direction du projet de s’enquérir de l’état d’avancement des activités et relever d’éventuels problèmes pouvant constituer un risque pour le projet », a indiqué le rapport de séance parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Le Secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé l’intérêt dudit projet pour le gouvernement. « Le projet eGabon-SIS est une priorité pour le Gouvernement du Gabon qui ambitionne d’inscrire durablement dans les pratiques médicales la culture du traitement de l’information médicale au moyen des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et d’accompagner ce changement pour une meilleure prise en charge du patient » a indiqué Patrice Ontina. Vivement la mise en place effective de ce procédé innovant pour une offre de soins optimale et efficace.