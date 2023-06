Programme SSR : le prophète Béni Ngoua Mbina dit non

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse organisée le mercredi 21 juin 2023 que le prophète Béni Ngoua Mbina est monté au créneau quant à l’introduction du nouveau programme de santé sexuelle reproductive (SSR). Le leader religieux a dit « non » à cet enseignement qui ferait la promotion de l’homosexualité.

Élaboré par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et le ministère de l’Éducation nationale via l’Institut pédagogique national (IPN), ce manuel d’environ 178 pages ne cesse de soulever le débat. Et ce, du fait qu’il ferait la promotion de l’homosexualité dans notre pays. Une perspective incompatible avec nos mœurs. À ce propos, le prophète Béni Ngoua Mbina s’est fermement opposé à la démarche des autorités.

Un programme contraire à nos valeurs

L’homme de Dieu qui s’était déjà insurgé contre la dépénalisation de l’homosexualité en 2020 estime que ce programme portera atteinte à l’ordre public. Car, il devrait être dispensé dès le pré-primaire. « La classe dirigeante de notre pays est en train d’orienter la jeunesse gabonaise vers une culture de débauche sexuelle en introduisant dans le système éducatif la notion irrationnelle de la sexualité », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le prophète Béni Ngoua Mbina martèle que ces notions ne sont pas en phase avec les valeurs culturelles bantoues. « Les dirigeants et toute la classe politique de notre pays veulent maintenant piller ce qui nous reste de plus important c’est-à-dire nos valeurs. Nous devons éduquer nos enfants proprement avec nos valeurs » a-t-il souligné. Une chose qui ressemblerait à un coup d’Etat culturel et identitaire.

Vers le mariage pour tous ?

Pour l’homme de Dieu, il ne s’agirait nul autre que d’une apologie subtile. Laquelle consisterait pour les plus hautes autorités par le biais du ministère de l’Éducation nationale à préparer la population à une éventuelle loi sur le mariage entre les personnes de même sexe. « L’objectif du gouvernement est de préparer le peuple à accepter le mariage homosexuel dans les prochaines années », a-t-il souligné.

Fort de ce qui précède, le prophète se dit catégorique sur sa position. Laquelle repose sur ses convictions religieuses et coutumières. Ledit programme ne serait qu’une issue immorale. « Un enfant doit savoir qu’il est du sexe féminin ou du sexe masculin dès sa naissance » , a-t-il conclu sur la question. Non sans manquer d’appeler au respect des droits de l’enfance.