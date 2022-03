Programme des obsèques de Raymond Okongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le programme des obsèques de Monsieur Raymond Okongo, Inspecteur Principal des Douanes, ancien Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects est établi comme suit:

Jeudi 17 mars: 9h00, levée du corps au CHU d’owendo et transfert à sa résidence sise à Venez Voir;

13h00 Hommages et veillée;

Vendredi 18 mars: 08h30 Départ pour la base aérienne 01 et transfert de la dépouille sur Okondja via Mvengue;

14h00 Messe d’accueil à l’église Christ Roi d’Okondja;

15h30 Exposition au domicile familial et veillée ;

Samedi 19 mars: 10h Messe d’enterrement à l’église Christ Roi d’Okondja ;

11h30 Inhumation au cimetière catholique d’okondja ;

Dimanche 20 mars: Conseil de famille et retour des délégations.

La famille.