Programme des obsèques de Mopaka Edouard

Les Familles de Feu OMBAMBE et de TOTO Bernadette; le clan MOBAYI Soeurs Frères, Neveux, Nièces ,Fils et Petits-enfants de Feu MABADI Jacques, MAGNOGNO Denis, MOKAKÉ Suzanne, MOKOULA Pascal, Eugène NGAMBONI ,NZOYI. Le Clan GHAMBÈ Soeurs Frères, Neveux, Nièces, Enfants et Petits-enfants Famille Dissonga Colette, Famille Feu PINDO

Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents amis et connaissances du décès de leur fils, neveu, frère, oncle et père: MOPAKA Édouard survenue le vendredi 08 octobre 2021 à Libreville de suite d’une longue maladie.

A cet effet, le programme des obsèques se décline ainsi qu’il suit:

Vendredi 29 octobre 2021: Sortie du corps à la maison de pompe funèbre Gasepga, départ sur Fougamou et veillée funéraire au quartier Ngouassa

Samedi 30 octobre: Inhumation au terrain familiale

Dimanche 31 octobre 2021: Conseil de famille