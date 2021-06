Programme des obsèques de Mélanie Kongo

Les familles de feu NZABA Matono Albert et de feue NTSIMBA Jacqueline et enfants ont la profonde douleur d’annoncer aux parents , alliés , aux amis et connaissances le décès de leur fille, Soeur , Mère , Tante , Grand-mère , Arrière grand-mère KONGO Mélanie Survenu le 15 juin 2021 à Libreville .

Le programme des obsèques est décliné comme suite:

-Vendredi 02/07/21 Sortie du corps de Casep-ga et exposition aux charbonnages

– Samedi 03/07/2021 Levée du Corps et Inhumation dans la stricte intimité familiale