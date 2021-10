programme des obsèques de Mbekami Suzanne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les familles Okouma, Nkori, Ongouo, Ovoumi, Ossomi, Ledjele et alliés ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Libreville, Franceville, Okondja, le décès survenu à Libreville, le 18 octobre 2021, de leur sœur, mère, belle-mère grand-mère et arrière-grand-mère Mbekami Suzanne, des suites d’une maladie.

Le programme des obsèques est arrêté comme suit.

Mercredi 27 octobre 2021

De 12 à 15 heures : exposition du corps à Gasepga suivie d’une messe

Jeudi 28 octobre 2021

10 heures : Inhumation au cimetière de Mindoubé