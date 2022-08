Programme des obsèques de Marie Jeanne Kouebela veuve Dominique Koupangoye

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les familles de feu ONGOUO, feu ESSANGANBELA David, feu YAO Pascal, feu NTSIAMOUKATA Patrice, feu LODI Zacharie, feu ODILO François Xavier, Mr et Mme LEKOUY Jacques Joël, Mr et Mme NKOLI AGNAMA Jean Rodrigue, Mme NDEANDEA et famille, les enfants NGUIEMENDOUNGOU, les Clans SADZAGNA et SAMAKO informent les parents, amis et connaissances que le programme des obsèques de leur regrettée belle-fille, fille, belle-sœur et mère Mme KOUEBELA Marie Jeanne, veuve KOUPANGOYE Dominique est arrêté selon le programme ci-après :

Samedi 13 août 2022 : Veillée à Belle-vue 2 (en face de l’hôpital chinois)

Dimanche 14 août 2022 – De 12h à 14h : exposition de la dépouille mortelle à CASEPGA ; – 14H 30 : départ pour la gare de Setrag et transfert du corps sur Okondja via Franceville par train

Lundi 15 août 2022 : arrivée du corps à Okondja et veillée au domicile familial au quartier Obeli-Ossenga Mardi 16 août 2022 :inhumation au caveau familial.