Programme des obsèques de Didier Tsambat 

Les familles de feus MBOYI Isaïe, NGOYE David, MOUISSI Laurent, LECKAT Henri Paul et TSAMBA Pierre,

Messieurs LEMBA NGOYE Paul, IPEDISSY Jean Blaise et LECKAT Hilaire, annoncent aux parents amis et connaissances le décès survenu le 04 mai 2022 de leur fils, frère et oncle TSAMBA Didier.

Programme des obsèques :

✔Jeudi 02 juin 2022 : sortie du corps et veillée à SAAF ;

✔Vendredi 03 juin 2022 : transfert de la dépouille mortuaire à MANDJI DIBWANGUI et veillée au domicile familial ;

✔Samedi 04 juin 2022 : messe d’inhumation, enterrement au cimetière familial et pourparlers ;

✔Dimanche 05 juin 2022 : retour des délégations.