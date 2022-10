Programme des obsèques de Charlotte Bakembe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Suite au décès de Mme BAKEMBE Charlotte, les clans Mboundou et Mouanda;

Les familles MOUDONGUIDI, MIKOLO, LECKAT, MAPAGHA, LECHIOMBEKA, BIPANDA, MOULOUNGANGOYI et NGOUAMIDIBA annoncent aux parents, amis et connaissances de Mbigou,Lekindou, Nzenzele, Lebamba et Libreville que le programme des obsèques est établi ainsi qu’il suit:



Jeudi 13 octobre 2022 14h: sortie du corps de Saaf et exposition au domicile familial de la SNI OWENDO à côté du lycée Don Bosco. De 16h à 05h30: recueillement et veillée.

Vendredi 14 octobre 2022: 06h levée du corps et transfert sur LEKINDOU

17h: Arrivée à LEKINDOU exposition du corps, recueillement et veillée,

Samedi 15 octobre 2022: 9h00 office religieux

11h00 inhumation au cimetière familial

14h: Ikoumbou

16h: Repos

Dimanche 16 octobre 2022

6h00: retour des familles sur Libreville.