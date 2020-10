Produits du bois: la ZES de Nkok meilleure zone économique spéciale du monde

Présente aux Global free zone awards 2020 du financial Times dans la catégorie « production de bois », la Zone économique à régime privilégié (ZES) de Nkok a été honorée. Remportant le prix de la meilleure zone économique spéciale du monde dans sa catégorie, la zone spéciale gabonaise s’est inscrite aux côtés des meilleures zones franches mondiales et africaines.

C’est un aboutissement aussi bien pour le Gabon que pour sa filière bois. Après un peu moins de dix ans d’exploitation centrée sur l’industrie du bois, la Zone économique à régime privilégié de Nkok vient de se voir décerner le prestigieux titre de « best economic zone » dans la catégorie « wood products » soit « produits du bois ».

En effet, reçue au cours des Global free zone awards 2020 organisés par le quotidien économique et financier britannique Financial Times, cette distinction fait du Gabon et de sa zone franche, un acteur majeur et incontournable en matière d’expertise et de qualité de la transformation du bois.

Aux côtés de géants africains que sont le Maroc, le Nigéria ou encore l’île Maurice, le Gabon et sa zone économique spéciale (ZES) de Nkok, apparaît donc comme l’un des pays africains au plus gros potentiel en matière d’industrialisation d’une filière, appelée à devenir l’un des maillons forts de notre économie.