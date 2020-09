Proclamation du Bac: les délibérations sont effectives partout

C’est ce qu’affirme une source proche du ministère de l’Education Nationale du reste, président de jury d’un centre d’examen. Annoncés pour 17 heures via et pour 20 heures sur les autres plateformes en ligne les résultats du Baccalauréat session 2020 seront finalement donnés plus tôt. Les délibérations sont en cours au sein des différents centres d’examens.

« Délibérations partout et maintenant. C’est Officiel ». Ce sont les mots d’une source proche du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Ce dernier est en outre président du jury de l’un de centres d’examens.

A ce qu’il semblerait, la cacophonie observée en début de matinée serait due à un bug informatique. Raison pour laquelle, certains ont pu accéder à leurs résultats. « En fait y a eu quand même quelques fuites, une faille du système informatique » informe la source. Une information qui vient confirmer les commentaires faits depuis ce matin par les populations sur ces résultats du Bac.

A noter que la Direction générale des examens et concours (DGEC) dans un document parvenu à la rédaction de Gabon Media time, a adressé à travers son directeur Joachim Ondjila Ognele, aux différents partenaires que l’ordre de diffusion des résultats du Baccalauréat de la session 2020 a été précisé les horaires de diffusion des résultats fixés à 18 heures pour les SMS et 20 heures pour les sites web et applications mobiles.