Proclamation du bac: l’application Kewa tient toutes ses promesses

La tenue de la session 2019-2020 du baccalauréat aura été l’occasion d’innover en matière de proclamation des résultats. Une innovation rendue possible grâce au développement par l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) de la plateforme digitale dédiée à la consultation des résultats des examens dénommée « KEWA ».

C’est sur demande du ministère de l’Education nationale à travers la Direction générale des examens et concours (DGEC) que les équipes de l’Aninf ont développé cette application qui a permis aux candidats de consulter en ligne les résultats aux différents examens notamment le Bac Général, le Bac Technologique sans nécessairement se déplacer vers les centres d’examens. Une prouesse qui répondait à un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 qui rend difficile, car à risque, l’affichage des résultats comme à l’accoutumée.

Dénommée « KEWA », qui signifie en langue vernaculaire omyene le « succès », la plateforme est accessible via l’adresse web: www.kewa.gouv.ga pour le site web et téléchargeable également pour sa version mobile. Elle aura permis dès le mercredi 02 septembre dernier, de consulter les résultats du premier tour de l’examen, de consulter les notes obtenues pour les candidats admissibles mais aussi de prendre connaissance des convocations au second tour.

Ainsi, au terme de ce premier tour dont le taux d’admission s’est élevé à un peu près de 24%, c’est plus de 120 000 visites qui ont été enregistrées, soit 94,3% sur mobile, 4,2% sur ordinateur. Par ailleurs l’application a été téléchargée plus de 16 000 fois. Toute chose qui dénote du plein succès de cette plateforme qui sera encore disponible pour la suite de l’examen.