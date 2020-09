Proclamation du Bac: 18h pour les SMS et 20h pour les sites web

C’est par le biais d’un document émanant de la Direction générale des examens et concours (DGEC) parvenu à la rédaction de Gabon Media time adressé par son directeur Joachim Ondjila Ognele, aux différents partenaires que l’ordre de diffusion des résultats du Baccalauréat de la session 2020 a été précisé. Ainsi, les résultats seront donnés par SMS de 18 heures à 20 heures, et 20 à heures pour les publications sur les sites web et applications mobiles.

« Au moment où vous viendrez à recevoir les résultats du premier tour du Baccalauréat de la session 2020, je vous invite à respecter scrupuleusement l’ordre chronologique de diffusion, ainsi qu’il suit : – 18H à 20H : diffusion par SMS – 20H : publication sur les sites web et applications mobiles », c’est en substance ce qu’on peut retenir du document de la Direction générale des examens et concours sur la diffusion des résultats du Bac.

Ce document avec entête ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transferts des Technologies, de l’Education nationale, chargé de la Formation Civique, n°00201 MESRST NFC/SG/DGEC et signé de Joachim Ondjila Ognele, est adressé aux partenaires de la DGEC que sont « SMSGabon, X-GEST et l’Aninf », a-t-on pu lire.

Ledit document avec pour objet « Respect de l’ordre de diffusion des résultats du Baccalauréat de la session 2020 » vient souligner la cacophonie qui existe depuis ce matin sur la proclamation des résultats de l’examen dont le premier tour est en passe d’être bouclé. Alors que des rumeurs persistantes font état de ce que certains auraient déjà eu leurs résultats, d’autres sont sommés d’attendre la fin de la journée pour être fixés. De quoi y voir une impréparation du ministre de l’Education nationale Pr. Patrick Mouguiama-Daouda qui plonge plusieurs apprenants dans un stress et une angoisse indescriptibles.