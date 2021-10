Procès BLA: 5 ans d’emprisonnement ferme pour avoir menti sur l’identité de son géniteur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Très attendu, le verdict final du procès opposant le ministère public à Brice Laccruche-Alihanga vient de connaître son épilogue. Sans surprise, la Cour de céans s’est alignée au réquisitoire du représentant de l’État en prononçant la peine de 5 ans d’emprisonnement ferme à l’encontre de l’ancien Directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba pour avoir « menti sur l’identité de son géniteur ».

C’est donc ce vendredi 29 octobre 2021 que le verdict a été prononcé par la Cour de céans. Brice Laccruche-Alihanga alias « BLA » comme l’appellent ses aficionados, écope donc de 5 ans d’emprisonnement ferme. Tenant compte du temps déjà passé dans les geôles de Gros-bouquet, le désormais condamné n’aura plus que 3 ans à passer à « Sans famille» où il demeure en isolement, rapportent ses avocats.

L’ancien Directeur de cabinet d’Ali Bongo est donc reconnu coupable d’avoir menti sur l’identité de son géniteur. Selon la justice gabonaise, Brice Laccruche Alihanga aurait mensongèrement déclaré que Sieur Alihanga est son géniteur lors de l’initiation de la procédure d’obtention de son certificat de nationalité le 12 mars 2004 et le 3 septembre 2012. Il aura donc fallu 2 ans pour tordre le cou à la rumeur qu’elle a elle-même engendrée en lien avec une présumée « obtention frauduleuse des documents administratifs ».

On est donc bien loin des premières accusations relayées par la presse proche du palais de Libreville. Laquelle évoquait des « faux et usage de faux ». Un motif que l’un des avocats avait tenu à balayer du revers de la main. En effet, Me Anges-Kevin Nzigou s’était dit « surpris » par le libellé de la plainte du ministère public. Un recadrage qui a tout de même permis à l’opinion d’avoir le fin mot de cette affaire qui n’avait que trop duré.