Prix RFI théâtre: dernière ligne droite avant la clôture des candidatures le 7 mai 2022

Le Prix Théâtre RFI a lancé, depuis le mois de mars dernier, son appel à textes auprès d’auteurs et autrices issus de différents pays de la Francophonie. La date butoir pour la soumission des candidatures est fixée au 7 mai 2022, à minuit. Les auteurs gabonais de la scène et du théâtre sont appelés à réagir.

L’appel à écritures pour la 9ème édition du Prix RFI Théâtre est lancé depuis le 28 mars 2022. Celui-ci s’étend jusqu’au samedi 7 mai prochain, à minuit. Le Prix RFI Théâtre est organisé en partenariat avec l’Institut français, l’Institut français du Sénégal, le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, la SACD, Les Francophonies – Des écritures à la scène et le Théâtre ouvert et le Centre national des dramaturgies contemporaines.

Ce Prix permet de promouvoir les écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs. Pour y participer, les potentiels candidats doivent avoir entre 18 et 46 ans, être originaires et installés dans un pays situé en Afrique, dans l’Océan indien, les Caraïbes (hors Dom-Tom), au Proche ou au Moyen-Orient. Le Prix est également ouvert aux étrangers issus de ces zones géographiques, résidant en France depuis moins de quatre ans et détenteurs d’un titre de séjour ou ayant le statut de réfugié politique.

Les textes revendiquent une originalité, inédits en France et rédigés en français. Une douzaine se verra présélectionnée avant le vote final du jury en septembre 2022. Le Prix sera remis le 25 septembre 2022 à Limoges dans le cadre du festival Les Zébrures d’automne organisé par Les Francophonies-Des écritures à la scène. Plus d’infos sur le site de RFI.