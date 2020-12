Prix découvertes RFI 2020: Shan’L rate le coche malgré le vote massif du public

L’édition 2020 restera sans doute gravée dans la mémoire des mélomanes africains. Pour cause, si le Congolais Young Ace Wayé a bel et bien été désigné lauréat du Prix découvertes RFI 2020, c’est la Gabonaise Shan’L qui aura récolté le plus grand nombre de votes du public. Selon le comité d’organisation, la balance aurait penché par le vote du jury spécialisé.

Arrivé parmi les 10 finalistes dévoilés en novembre dernier par le comité d’écoute, Shan’L a représenté le Gabon pour la 40ème édition du Prix Découvertes RFI. Ce concours musical qui a pour principal objectif de promouvoir les jeunes talents de musique africaine, nécessite non seulement un vote massif du public mais aussi celui d’un jury composé d’artistes professionnels.

A ce propos, les fans des différents candidats et les mélomanes en général ont été appelés à voter pour leur artiste favori. En dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le comité d’organisation note un engouement au niveau des votes exprimés. Si les détails n’ont pas été livrés, l’on sait tout de même que le public s’est massivement exprimé en faveur de l’artiste gabonaise Shan’L la Kinda.

Pour ce qui est du choix du jury présidé par le jeune rappeur ivoirien DIDI B, leader du groupe de rap Kiff No Beat, c’est plutôt le Congolais Young Ace Wayé qui est le plus méritant. Un plébiscite qui aura pesé lourd, puisqu’en confrontant les deux critères à savoir, le vote du public et celui du jury, c’est ce dernier qui sera désigné lauréat du Prix découvertes RFI 2020.