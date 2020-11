Prix découvertes RFI 2020: Shan’L parmi les 10 finalistes

5 mois après l’appel à candidature pour le Prix découvertes RFI 2020 lancé au mois de juin dernier, le comité d’écoute du concours a dévoilé les profils des 10 finalistes de cette 40ème édition. Parmi ces derniers, on note la présence de Shan’L qui représente le Gabon à cette aventure musicale. Le vote massif du public gabonais est attendu.

Shan’L la Kinda, de son vrai nom, Symphonie Shanelle Leckogo, est finaliste au Prix découvertes RFI 2020. La pop star gabonaise a du pain sur la planche, car à côté de la campagne promotionnelle de son dernier titre Où est le mariage dévoilé le 6 novembre dernier en collaboration avec le célèbre Fally Ipupa, elle devra se bouger davantage afin d’amener le public à voter pour elle.

En effet, c’est avec son titre Yayayobé que la chanteuse a réussi à convaincre le comité d’écoute du Prix découvertes RFI de cette édition. Avec elle, 9 autres artistes du continent seront soumis au vote d’un jury composé d’artistes professionnels et du public à compter de maintenant jusqu’au 3 décembre prochain, date de la clôture des votes.

Shan’L n’est plus à présenter dans le paysage musical gabonais, voire de la sous région. La chanteuse est une artiste confirmée cumulant de nombreux prix et récompenses. Si elle venait à remporter le Prix découvertes RFI, il est évident que sa notoriété connaîtrera un grand bon. Ce d’autant plus que le grand gagnant dudit concours bénéficie entre autres d’une tournée en Afrique et d’un concert à Paris. Dans tous les cas, le lien pour voter pour Shan’L est disponible ICI.