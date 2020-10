Prix de l’arc de triomphe: 2 milliards de FCFA à gagner ce dimanche 4 octobre 2020

2 milliards de FCFA, c’est la somme astronomique à gagner ce dimanche 4 octobre 2020 pour le compte du Prix de l’Arc de Triomphe. Une course prestigieuse qui réunit une fois par an les meilleurs coureurs et parieurs du monde à l’hippodrome de Paris Longchamp.

C’est la course de chevaux la plus prestigieuse de l’histoire du pari mutuel urbain (Pmu). Elle réunit depuis 100 ans aujourd’hui, les meilleurs pur-sang de terrain et suscite la convoitise des plus grands parieurs du monde. Les chevaux s’achètent à prix d’or et peuvent rapporter de gros gains. Tellement gros que le vainqueur pourra s’arracher jusqu’à 2 milliards de FCFA, à l’issue de la course de Quinté+ ce weekend en masse commune internationale.

« Le principe de la masse commune internationale consiste à plus de 32 pays qui se joignent pour faire monter les enjeux. 2 milliards de FCFA est effectivement la somme que tous les parieurs de tous ces pays peuvent se permettre de dépenser et dépasser », explique Lionel Micheau, directeur commercial du Pmug.