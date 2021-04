Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue: Pepecy Ogouliguendé présente son trophé à son mentor Otandault

Grande gagnante du prix Agathe Okumba d’Okwatsegue, la présidente de l’ONG Malachie Pepecy Ogouliguendé a été reçue le lundi 26 avril par son mentor le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault. Occasion pour la présidente de cette ONG de remercier l’élu pour son soutien inébranlable dans l’accomplissement de ses actions en matière de renforcement des capacités des femmes commerçantes.

En effet, l’obtention de ce prix organisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) est sans aucun doute la reconnaissance du travail abattu par l’ONG Malachie dans l’autonomisation des femmes. Il faut dire que depuis plusieurs années cette organisation s’est consacrée au renforcement des capacités des femmes.

Des efforts combinés par la confiance placée par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics envers la présidente de cette ONG, qui assure la coordination du projet Idyandja initié par Jean Fidèle Otandault. « Grâce aux actions menées au sein du projet Idyandja mis en place pour soutenir les jeunes et les femmes dans l’entrepreneuriat, j’ai pu agrémenter mon expérience et mon expertise », a indiqué Pepecy Ogouliguendé.

Une marque de reconnaissance qui n’a pas manqué de faire réagir le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil qui tout en reconnaissant le travail acharné de sa filleule, a tenu à saluer l’engagement de la FSBO et de sa présidente Sylvia Bongo Ondimba « qui oeuvre sans relâche pour la cause des veuves, des orphelins et des droits des femmes ».