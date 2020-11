Prix Africa 35.35 2020: aucun Gabonais dans la liste des 35 jeunes qui font bouger le continent

La 5e édition des prix 35.35 lancés pour célébrer l’excellence de la jeunesse africaine et de l’Afro-diaspora a récemment rendu son verdict. Ils sont 35 jeunes originaires de 25 pays africains à meubler la liste des lauréats de 2020. Au compteur, aucun Gabonais dans la course de cette récompense de l’excellence et du génie créatif de la jeune garde ambitieuse africaine.

Institués en 2016, les Prix Africa 35.35 qui en sont à leur cinquième édition consécutive, représentent une initiative annuelle pour célébrer les meilleures innovations venant de jeunes Africains et de l’Afro. « Nous souhaitons inspirer le plus grand nombre de jeunes Africains à émuler leur exemple », a indiqué Richard Seshie, commissaire général des Prix Africa 35.35.

En effet, l’organisation a rendu publique la liste exclusive des 35 jeunes personnalités âgées de 18 à 35 ans qui se sont démarquées cette année dans le continent à travers des réalisations exceptionnelles dans des domaines variés. Fort est de constater qu’aucun Gabonais ne figure dans ce panorama.

Pourtant le Gabon enregistre chaque jour un peu plus une vague de jeunes entrepreneurs se vantant d’apporter, via leurs réalisations, des solutions innovantes pour des problématiques bien ciblées. Les Gabonais sont-ils suffisamment présents dans la sphère entrepreneuriale africaine?