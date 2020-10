Primud 2020: Shan’L remporte le titre de meilleure artiste d’Afrique centrale

C’était ce dimanche 11 octobre 2020 du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire, que Shan’L a pu une fois de plus rehausser le vert-jaune-bleu. La chanteuse a accédé à la première marche du podium en remportant le titre de la meilleure artiste d’Afrique centrale à la cérémonie de remise des trophées au Prix des musiques urbaines et du coupé décalé (Primud).

Et de 2. D’abord en 2018, puis en 2020, Shan’L est à nouveau nommée sacrée meilleure artiste de l’Afrique centrale au Prix des musiques urbaines et du coupé décalé (Primud) célébré en Côte d’Ivoire. En lice dans cette catégorie avec des artistes à forte notoriété à l’instar de Fally Ipupa, Inoss B ou Daphné, celle qui se présente comme une « kinda » vient là de confirmer son talent et sa renommée qui dépasse largement les frontières gabonaises.

Du côté des fans, on peut lire un grand sentiment de fierté. Quant à la chanteuse elle–même, elle dédie ce sacre à la communauté artistique gabonaise. « Si le ministère de la Culture n’a pas pensé à nous les artistes pendant cette pandémie, au moins ce trophée vient donner sourire et espoir à tous mes frères et soeurs artistes gabonais », a-t-elle indiqué via sa page Facebook, non sans titiller les autorités. « Il n’y a pas que le sport, il y a aussi les artistes pour soulever haut les couleurs du Gabon », a-t-elle lancé.