Prime à la performance: Edith Mounombi annonce le début de la notation préalable des agents du ministère du Budget

Annoncé en novembre dernier au plus fort de la contestation des agents des régies financières, le projet de décret « fixant les modalités d’évaluation et d’attribution de l’intéressement spécifique servi aux agents des administrations des Douanes, des Impôts, du Trésor et des Hydrocarbures », vient de faire un premier pas vers son opérationnalisation. Comme on a pu le noter à travers une note signée du secrétaire général du ministère du budget Edith Ekiri Mounombi et datée du 11 janvier dernier, les agents dudit département seront désormais notés, selon des critères préalablement définis.

En effet, datée de ce lundi 11 janvier, cette circulaire relative à la « notation des agents dudit ministère dès le mois de janvier 2021 » et dont Gabon Media Time a obtenu copie, stipule que « conformément aux nouvelles dispositions légales en matière de paiement de la Prime à la Performance Budgétaire, tous les agents seront évalués et notés prioritairement sur le critère de la présence au poste ». Autant dire que l’exécutif entend désormais filtrer les intéressements des agents des régies financières.

Visant essentiellement les agents des secteurs des Douanes, des Impôts, du Trésor et des Hydrocarbures, ces réajustements dont le double objectif est à la fois de limiter les mouvements d’humeur observés ça et là et de valoriser les plus méritants, devront à terme rendre l’administration publique plus efficace avant pourquoi pas de progresser vers plus d’efficience. Reste désormais à savoir, si le gouvernement sera en mesure d’aller au bout de cette ambition.