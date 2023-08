Présidentielle Gabon : le candidat consensuel connu ce 18 août !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Entamés le jeudi 17 août 2023, les pourparlers devant aboutir à la désignation du candidat consensuel de l’opposition devraient livrer leur épilogue le vendredi 18 août prochain dès 10 heures. Si Jean François Ndong Obiang, président de la plateforme Alternance 2023 n’a donné aucun indice, tout porte à croire que l’issue est imminente.

Sous la pression du peuple, les partis d’opposition semblent répondre par l’affirmative à cet idéal pour faire face à la candidature d’Ali Bongo Ondimba. Comme un symbole, c’est le jour de la commémoration de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale que les 6 candidats seraient tombés d’accord sur le profil capable de porter leurs aspirations.

Des avancements considérables !

C’est assurément ce qu’a annoncé le président d’Alternance 2023 au sortir de cette rencontre au sommet tenue ce 17 août 2023. Entre 11heures et 22 heures, Paulette Missambo, Alexandre Barro Chambrier, Raymond Ndong Sima, Thérence Gnembou Moutsona, Pr Albert Ondo Ossa et Mike Jocktane ont passé en revue les attentes du peuple.

À ce propos, Jean François Ndong Obiang a souligné que « nous avons parfaitement avancé sur nos travaux. Il ne reste que quelques points à relever. Lesquels nous permettront d’avancer vers cette candidature consensuelle ». Une issue plus que jamais attendue par les populations qui s’interrogeaient sur l’indécision de l’opposition.

Le candidat consensuel connu ce vendredi 18 août

Rassurant sur la teneur des travaux et la collégialité qui l’a rythmée, le président de la plateforme Alternance 2023 a d’ores et déjà annoncé que « demain avant 14 heures on aura l’identité du candidat consensuel. Le processus est bien avancé. L’idéal est partagé ». Une position qui vient taire les bruits de couloir qui évoque des distensions internes.

Jean François Ndong Obiang a précisé que « nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières ». S’il admet que la date de l’indépendance aurait eu une portée symbolique indéniable, ce dernier n’a pas manqué d’indiquer que le « 18 c’est également une belle date. Ça fait 1 + 8 qui donne 9 », a-t-il conclu à ce propos. Les aiguilles tournent et les populations s’impatientent.