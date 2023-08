Présidentielle Gabon  2023: Richard Moulomba et la CFP rejoignent le candidat consensuel Ondo Ossa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus les jours passent, plus le candidat consensuel de l’opposition gabonaise Albert Ondo Ossa reçoit des soutiens tous azimuts et non des moindres. Dernier en date, celui du président de l’Alliance pour la renaissance nationale (ARENA) Richard Moulomba Mombo qui, par le biais d’une déclaration rendue publique ce dimanche 20 août 2023, a décidé de se rallier à l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et candidat à la présidentielle.

Ainsi, d’entrée de jeu, le président l’Alliance pour la renaissance nationale s’est félicité du patriotisme dont ont fait montre les autres candidats membres de la plateforme Alternance 2023. Ainsi, passer cette première étape, Richard Moulomba Mombo, par ailleurs président en exercice de la Coalition des forces patriotiques (CFP), a souligné plusieurs autres combats devront être menés pour la victoire finale.

Richard Moulomba pour une stratégie face au risque de vol de l’élection de Ondo Ossa

Il a pour ce faire indiqué qu’il était nécessaire de « ratisser le plus large possible en s’appuyant sur les erreurs de 2016, en favorisant les additions et éviter les guerres de positionnement avant la victoire ». « Il faudra défendre le vote coûte que coûte sans attendre un quelconque mot d’ordre du candidat pour être en action. Enfin, il faudra définir une véritable stratégie face au plus grand défi qui nous attend, récupérer la victoire qui pourrait être volée par Ali Bongo », a martelé Richard Moulomba Mombo.



Ainsi, il a réaffirmé sa volonté, celle de la Coalition des forces patriotiques (CFP) et du Parti du peuple (PPU) de Jacques Roungou de travailler avec le candidat consensuel Albert Ondo Ossa pour lui assurer une victoire sans bavure lors de la présidentille du 26 aout 2023. « Il n’y a que le travail et une bonne organisation qui sont les premières clés de la réussite », a indiqué le président de l’Alliance pour la renaissance nationale, Richard Moulomba Mombo.