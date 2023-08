Présidentielle Gabon 2023 : présentation du candidat consensuel ce 19 août 2023 au collège Ntchoréré

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la désignation du candidat consensuel ce 18 août 2023, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon (COTED) donne rendez-vous ce 19 août à partir de 14h au Collège Ntchoréré sis à l’ancienne Sobraga, à l’ensemble des patriotes Gabonais. Objectif, présenter officiellement le Pr. Albert Ondo Ossa, personnalité choisi pour challenger le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) Ali Bongo Ondimba.

Alternance 2023 et les organisations qui la soutiennent savent à présent que le temps est leur principal ennemi. Tout de suite après la désignation du Pr. Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel à la Présidentielle, l’heure est à sa présentation officielle. Tous les patriotes sont à cet effet convié à assister à la cérémonie qui aura lieu ce samedi 19 août 2023 à partir de 14h au collège Ntchoréré.

Présenter le candidat consensuel aux partisans du changement

Si le Pr. Albert Ondo Ossa est bien connu de tous les Gabonais, la démarche qu’initie la Plate-forme Alternance 2023 et le COTED vise à le faire connaître en tant que candidat désigné par ses pairs, comme le demandaient de nombreux Gabonais depuis plusieurs mois. Une sortie publique qui à l’évidence lui donnera une plus grande visibilité et permettra à de nombreux soutiens de partager ce moment avec leur champion.

« Le pr. Albert Ondo Ossa, sera présenté à l’ensemble des patriotes gabonais ce samedi 19 août 2023 à partir de 14h au cours d’une cérémonie organisée par le Consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon (COTED), dans l’enceinte du Collège Ntchoréré de Libreville », peut-on lire dans le communiqué. Une première sortie qui devrait permettre de conforter l’union qui s’est véritablement formée au tour de l’ancien ministre de l’ancien supérieur.