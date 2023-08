Présidentielle Gabon 2023: Paulette Missambo pour un nouveau statut général des militaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

La campagne pour la présidentielle du 26 août prochain est effective depuis le vendredi 10 août dernier conformément au calendrier du Centre gabonais des élections (CGE). De ce fait, Paulette Missambo candidate en lice pour le compte de l’Union nationale (UN) a rendu public son programme de société où elle promet attribuer un nouveau statut général aux militaires.

Intitulé «Rendre sa dignité, sa liberté et sa fierté au Gabonais », le programme de société de Paulette Missambo accorde une importance particulière au statut général des militaires. Ce, afin de garantir l’intégrité et la sécurité du territoire tout en renforçant la protection des personnes et des biens et surtout, assurer une meilleure condition sociale à ces compatriotes.

Prévenir les immixtions intempestives des militaires dans la vie quotidienne

Pour la présidente de l’Union nationale, membre de la plateforme Alternance 2023, les forces de 2ème ou 3ème catégorie, c’est-à-dire la police, la gendarmerie nationale et l’armée, doivent servir les intérêts du peuple gabonais. C’est pourquoi elle entend faire de ces forces de défense et de sécurité des atouts essentiels dans la vie de la nation.

Cela passe par la légifération d’un nouveau statut général des militaires par le parlement. «Il s’agit d’empêcher toute utilisation abusive des forces. Le contrôle de la police, de la gendarmerie et des militaires ne doit pas constituer un atout pour un homme politique dans le débat démocratique», précise Paulette Missambo.

Assurer une meilleure condition sociale aux forces de 2ème et 3ème catégories

Ces derniers mois des manifestations des retraités civils et militaires ont montré combien après services rendus à la nation, il était difficile pour ces compatriotes de s’assurer une vie loin de tracasseries. C’est pourquoi la candidate de l’Union nationale prévoit que les agents des forces de défense et de sécurité soient mieux traités et considérés par les pouvoirs publics.



Pour Paulette Missambo, il est donc essentiel de «prévoir les conditions de réinsertion à la vie sociale des militaires…définir un régime de retraite spécial». Le tout sous la conduite d’un Comité supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique. Mais pour l’heure, Paulette Missambo doit d’abord être choisie par ses pairs pour la candidature consensuelle de l’opposition issue de la plateforme Alternance 2023 et battre Ali Bongo Ondimba le 26 août prochain.