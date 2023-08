Présidentielle Gabon 2023 : Ntoutoume Emane adoube Barro Chambrier !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, le déroulement du processus électoral qui se trouve désormais à la phase de campagne n’a fini de dévoiler son lot de surprise. La preuve ce vendredi 18 aout 2023, le président du Rassemblement des patriotes républicains (RPR) Jean-François Ntoutoume Emane a annoncé apporter son soutien à la candidature d’Alexandre Barro Chambrier, actuellement en course pour le fauteuil présidentielle.

Après l’ancien député de Bollosoville Bertrand Zibi Abeghe, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) vient de recevoir un autre soutien de taille et non des moindres. En effet, lors d’une déclaration rendu public ce jour, l’ancien premier ministre Jean-François Ntoutoume Emane a annoncé jeter son dévolu sur ce dernier qui selon lui est le seul candidat capable de redresser le Gabon.

S’il assure avoir été consulter par trois candidats de l’opposition à la présidentielle du 26 aout prochain, « Jacquie Mille diplômes » a dit avoir muri son choix suivant les qualités et les compétences de chacun d’eux. Un choix qu’il assure également être celui de sa formation politique. « Mon choix et celui de mon parti s’est porté sur un homme compétent et respectueux de nos valeurs. Son caractère a modéré, son tempérament calme et la robustesse de son programme en font celui qui est capable de redresser le Gabon. J’ai cité Alexandre Barro Chambrier. », a lancé l’ancien maire de la commune de Libreville.

À l’heure où le processus de désignation du candidat consensuel se poursuit inexorablement au sein de la plateforme Alternance 2023, l’annonce de ce nouveau soutien au président du Rassemblement pour la patrie et la modernité conforte sa position de favori. Toutefois, ce dernier devra semble-t-il se défaire de la présidente de l’Union nationale, Paulette Missambo qui selon certaines indiscrétions dispose de plusieurs atouts susceptibles de jouer en sa faveur.