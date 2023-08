Présidentielle Gabon 2023 : l’étudiant, l’oublié du nouveau pacte social d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba s’engage à proposer un nouveau pacte de confiance aux Gabonais. Seul bémol, la question universitaire, pourtant un outil de soft power, est totalement oubliée dans ces 85 projets qu’il entend mettre en place pour les 5 années à venir.

C’est à l’occasion de l’ouverture de sa campagne pour la présidentielle le vendredi 11 août 2023, que le candidat Ali Bongo Ondimba a fait étalage des 85 projets qu’il entend mettre en place pour les 5 années à venir. De la formation professionnelle à l’éducation, tout y passe excepté l’enseignement supérieur.

Les universités et les étudiants les grands oubliés d’Ali Bongo

À la tête du Gabon depuis 2009, Ali Bongo Ondimba incarne selon l’opposition, la poursuite de l’hégémonie PDG-Bongo. En 14 ans de gestion, le Président du Parti démocratique gabonais semble n’avoir jamais fait de l’enseignement supérieur un axe prioritaire de sa gouvernance. Résultat, les universités peinent à fonctionner.

D’ailleurs, la première université publique au Gabon demeure sans reconnaissance juridique, 45 ans après sa création. Preuve de ce trop peu d’intérêt pour la recherche et la formation universitaire, l’absence de point inhérent à la signature de l’étudiant. Or, de l’UOB à l’USTM en passant par l’USS et les grandes écoles, la situation est alarmante.

La jeunesse sacrifiée par le concepteur de sa décennie ?

Entrevue comme l’avenir d’une nation, la classe estudiantine devrait être outillée pour relever les défis qui s’imposent à elle. Pourtant, sa marginalisation est de plus en plus patente. Le délaissement est tel que de nos jours, l’obtention du baccalauréat expose le pays à la fuite des cerveaux. Ces Gabonais s’exilent en occident et même dans d’autres pays africains.

La prétendue décennie de la jeunesse ne serait donc que le réceptacle de belles promesses non tenues. Sinon comment comprendre ce peu d’intérêts qu’a le candidat du PDG à l’endroit des étudiants ? Est-ce à dire qu’Ali Bongo Ondimba se satisfait de l’obsolescence des établissements supérieurs ? Doit-on rappeler que la formation universitaire est un préalable à l’employabilité.