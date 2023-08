Présidentielle Gabon 2023 : Les Démocrates invitent à voter massivement pour Ondo Ossa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le candidat consensuel de l’opposition à l’élection présidentielle, Pr. Albert Ondo Ossa continue d’engranger peu à peu des soutiens au sein de la classe politique gabonaise. Le dernier en date, c’est le soutien apporté par le parti Les Démocrates de Guy Nzouba Ndama qui, dans un communiqué rendu public ce lundi 21 aout 2023, a invité à voter massivement pour le candidat consensuel.

Après avoir été choisi par la plateforme Alternance 2023 et reçu le soutien du président de l’Alliance pour la renaissance nationale (ARENA) Richard Moulomba Mombo et de la Coalition des forces patriotiques (CFP), Pr. Albert Ondo Ossa vient de recevoir un soutien et non des moindres. En effet, le parti dirigé par l’ancien président à l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama a décidé de se ranger derrière le professeur Agrégé des Universités.

« Le Parti Les Démocrates invite ses militants et sympathisants ainsi que les compatriotes gabonais, à porter leurs suffrages sur le candidat Ondo Ossa là où il n’y a pas de candidat Les Démocrates aux élections législatives comme nous l’avions envisagé dans le cadre de l’accord signé avec l’Union Nationale en soutien à la candidature de Paulette Missambo », peut-on lire dans leur comité.

Les Démocrates en soutien à Ondo Ossa à certaines conditions

Si de manière pratique Les Démocrates assurent qu’ils maintiendront leur candidature aux législatives « parce que les militants s’y sont préparés depuis des mois et n’entendent pas laisser un boulevard à ceux que nous combattons », ce soutien constitue un autre avantage pour le Pr. Albert Ondo Ossa.

Pour engranger le maximum, les leaders d’Alternance 2023 espèrent mettre à profit les cinq jours qui leur reste pour faire connaître le candidat. Si Raymond Ndong Sima, Alexandre Barro Chambrier, Paulette Missambo et Mike Jocktane avaient déjà fait ce périple, ils y retournent cette fois en pédagogues, afin de faire valoir le message d’unité qui prévaut en leur sein, et de passer la consigne de vote aux populations de l’intérieur du pays.