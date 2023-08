Présidentielle Gabon 2023 : le parti écologiste gabonais exige à Assele de soutenir Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après le rejet par la Cour Constitutionnelle de sa candidature à l’élection présidentielle, Jean Boniface Assele et sa formation politique, le Cercle des libéraux réformateurs (CLR), sont invités à regagner la grande famille de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence. C’est en tout cas l’appel lancé par le Parti écologiste gabonais (PEG) le 4 août dernier, dans une déclaration rendue publique par nos confrères de Medias241.

A quelques jours du lancement officiel de la campagne présidentielle, le Parti écologiste gabonais (PEG), souhaite mobiliser autour de la candidature d’Ali Bongo Ondimba. C’est pourquoi, par la voix de son président, Marcel Mouguengui Mouguengui, cette formation politique membre de la majorité présidentielle, a appelé le président du Cercle des libéraux réformateurs à regagner le bercail.

L’une des principales forces de la majorité républicaine, réside dans sa capacité à préserver l’unité au sein de la Grande Famille. C’est tout le sens de la démarche portée par Marcel Mouguengui Mouguengui et ses camarades du PEG, qui sont conscients du poids politique du CLR au sein du dispositif.

Ramener Jean Boniface Assele à l’ordre

« Nous demandons au président du CLR, Jean Boniface Assele, de donner consigne à ses militants et militantes, de soutenir la candidature d’Ali Bongo Ondimba », a-t-il déclaré, avant de poursuivre plus loin en indiquant être « conscient qu’en le lui demandant, nous le ramenons à l’ordre. Nous l’invitons aussi à revenir à de bons sentiments et à retourner au sein de la majorité républicaine ».



Pour sa part, le président du Cercle des libéraux réformateurs ne semble pas pour le moment réceptif à cet appel. En effet, il a annoncé, le 6 août 2023, avoir été notifié de la décision prise, le 1er août dernier, du rejet de sa candidature par la cour constitutionnelle. Il a prévenu « La bataille ne fait que commencer. J’irai jusqu’au bout ».