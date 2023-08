Présidentielle Gabon 2023 : la PG41 se range derrière Ondo Ossa et appel au boycott des législatives

Ecouter cet article Ecouter cet article

À seulement 4 jours du scrutin présidentiel, législatives et locales, les lignes ne cessent de bouger au sein de la classe politique gabonaise avec la multiplication des ralliements. Le dernier en date, celui de l’annonce ce mardi 22 aout 2023 des partis membres de la Plateforme des partis et groupements des partis politiques de l’opposition (P.G. 41) de soutenir le candidat consensuel Pr. Albert Ondo Ossa.

C’est par la voix du colonel retraité et président du Rassemblement pour l’alternance pacifique et l’indépendance démocratique (RAPID) Théophile Makita Nyembo que cette plateforme regroupant une trentaine de partis de l’opposition a tenu à réagir au dernier développement de l’actualité politique du Gabon en l’occurrence la désignation par la plateforme Alternance 2023 de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Pr. Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel. Occasion pour ce groupement d’exprimer leur satisfaction quant à cette décision.

La PG41 pour un boycott des élections législatives

À cet effet, elle a reconnu que cette désignation constitue une véritable avancée dans le combat pour l’alternance au sommet de l’État. « La PG41 qui ne pourrait se situer en marge de ce mouvement historique. Elle se joint avec enthousiasme à cet élan politique dans le soutien à apporter à ce candidat consensuel », a indiqué le président du Rassemblement pour l’alternance pacifique et l’indépendance démocratique.

Ainsi, cette plateforme qui a pour président en exercice Louis Gaston Mayila a pour se faire appeler purement et simplement au boycott des élections législatives avant d’inviter l’ensemble de ses militants, sympathisants et les forces vives de la Nation à voter massivement pour le candidat consensuel Pr. Albert Ondo Ossa. Il faut souligner que ce ralliement fait suite à celui de l’Alliance pour la renaissance nationale et de la Coalition des forces patriotiques (CFP) mais aussi du Copil citoyen.