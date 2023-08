Présidentielle Gabon 2023 : la Fédération Isop mobilise pour la réélection d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Fédération Isop a été l’hôte ce 12 août 2023, de la cérémonie de lancement de la campagne présidentielle du Parti démocratique gabonais (PDG), dans le 1er siège du 1er arrondissement de la commune d’Owendo. Occasion pour la coordinatrice de la campagne présidentielle dans ce siège, Hortense Joëlle Nze Mvie de rappeler les réalisations du candidat et inviter la centaine de personnes présentes à se mobiliser autour de la candidature d’Ali Bongo Ondimba.

Le candidat à l’élection présidentielle Ali Bongo Ondimba pourra compter sur la mobilisation de la Fédération Isop pour sa réélection. C’est en tout cas le message qu’elle a tenu à marteler ce 12 août 2023, à l’occasion de l’ouverture de la campagne présidentielle du candidat, dans le 1er siège du 1er arrondissement de la commune d’Owendo. Une cérémonie conduite par Hortense Joëlle Nze Mvie, candidate à l’élection des députés sur ce siège.

La centaine de personnes présentes a religieusement écouté le message porté par la coordinatrice locale de campagne d’Ali Bongo Ondimba, qui a tour à tour égrené le bilan du chef de l’Etat sortant. En effet, Hortense Joëlle Nze Mvie a pêle mêle rappelé les « 80 millions de médicaments distribués sur l’ensemble du territoire, 40 structures sanitaires construites, 3480 salles de classes pouvant recevoir 122 000 élèves, 1400 enseignants formés, 2000 lampadaires installés depuis 2016 et 500 km de routes bitumées en pavé ».

Un quinquennat à venir en faveur du social

La candidate aux législatives 2023 reconnaît toutefois que beaucoup reste à faire. C’est pourquoi, elle a tenu à mettre en avant les engagements du candidat pour les 5 prochaines années en matière de social à savoir, « doubler les allocations familiales 5000 à 10.000 FCFA par mois et par enfant, de tripler l’allocation rentrée de 5 000 à 15 000 FCFA par an et par enfant, régulariser massivement les 10% d’enfants apatrides ».

« Le candidat s’engage à faciliter les départs en retraite à 65 ans dès 2024, accompagner 30% les gabonais économiquement faibles dans un programme de réinsertion » a-t-elle poursuivi, avant d’appeler les habitants de son siège à « voter net, cache et chaos le candidat Ali Bongo Ondimba le 26 août prochain » afin de lui permettre d’achever l’oeuvre entamée.

Au terme de la rencontre, la Présidente de la Fédération Isop, Michelle Ogée, a rappelé « Nous sommes en guerre contre les autres candidats. Mais la guerre ne signifie pas prendre des couteaux. Nous sommes avant tout, tous gabonais et enfants du Gabon. Allez dans la paix voter, n’arborez pas vos couleurs du parti lorsque vous vous rendrez au bureau de vote ».