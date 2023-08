Présidentielle Gabon 2023 : Jean Boniface Assele définitivement « hors-jeu »

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique le dimanche 6 août que le candidat à la présidentielle Jean Boniface Assélé a annoncé le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle. Une décision qui vient mettre définitivement un terme aux ambitions du président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) qui au passage a déploré une instrumentalisation de la plus haute juridiction du pays.

Si le 23 juillet dernier, la candidature de Jean-Boniface Assélé avait été disqualifiée par le Centre gabonais des élections pour la présidentielle du 26 août prochain, la saisine par ce dernier de la Cour constitutionnelle aura été vaine. Et pour cause, après plusieurs jours d’attente, le général à la retraite n’a finalement pas eu gain de cause.

La Cour constitutionnelle valide les arguments du CGE

Selon le leader du CLR, c’est le 1er août dernier qu’il a reçu la notification de l’institution dirigée par Marie-Madeleine Mborantsouo. « La Cour constitutionnelle a retenu que le groupement de partis politiques est une formation politique assimilée à un parti politique et que par conséquent le respect de 4 mois en cas de démission s’applique aux personnes physiques et également aux partis politiques ou membres du regroupement », a déclaré Jean Boniface Assele.

Si cette décision de la Haute cour n’est pas susceptible de recours, le président du Centre des libéraux réformateurs a émis des doutes sur la lecture impartiale de la loi. Il a d’ailleurs affirmé que cette interprétation ne suivait aucune logique légale.

Les militants du CLR appelés à voter contre le régime Bongo-PDG ?

Si pour l’heure, « Tonton Associé » n’a pas daigné donner de consigne de vote pour la Présidentielle 2023, l’opinion se questionne sur le positionnement qu’adopteront les militants du Centre des libéraux réformateurs. Toute chose qui laisse croire que par ce non-dit Jean Boniface Assele entend jouer les troubles fêtes lors de ces élections.