Présidentielle Gabon 2023 : course contre-la-montre pour Alternance 2023

Quelques heures seulement après leur démonstration de force à Rio ce 20 août 2023, les leaders de l’opposition réunis au sein de l’Alternance 2023 ont pris la route en direction du sud du pays. Au programme de cette journée du 21 août, trois meetings à Tchibanga, Mouila et Lambaréné, afin de mobiliser autour du Pr. Albert Ondo Ossa, candidat consensuel pour la présidentielle du 26 août 2023.

Albert Ondo Ossa et ses camarades se sont lancés à la conquête du Gabon profond, quelques heures seulement après le grand meeting de Rio. Un périple qui les conduira ce lundi 21 août 2023 à Tchibanga, Mouila et Lambaréné. L’annonce a été rendue publique tôt ce matin sur la page Facebook officielle de la Plate-forme Alternance 2023.

Toucher un plus large public en seulement cinq jours

Le candidat du consensus a été désigné par ses pairs à seulement 8 jours des élections générales. Un handicap qu’ils espèrent combler en multipliant les sorties publiques. Ainsi, après avoir réuni plusieurs milliers de personnes à Libreville les 19 et 20 août 2023, le Pr. Albert Ondo Ossa et ses camarades ont pris la route tard la nuit afin de rallier Tchibanga où un meeting était annoncé pour 8 heures 30 ce matin. Ils espèrent ensuite s’entretenir avec les populations de Mouila et de Lambaréné respectivement à 12 heures 00 et à 14 heures 30.



En effet, en organisant trois rencontres dans trois provinces différentes le même jour, les leaders d’Alternance 2023 espèrent mettre à profit les cinq jours qui leur reste pour faire connaître le candidat. Si Raymond Ndong Sima, Alexandre Barro Chambrier, Paulette Missambo et Mike Jocktane avaient déjà fait ce périple, ils y retournent cette fois en pédagogues, afin de faire valoir le message d’unité qui prévaut en leur sein, et de passer la consigne de vote aux populations de l’intérieur du pays.