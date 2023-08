Présidentielle Gabon 2023 : candidat consensuel de l’opposition connu dès ce 17 aout !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le processus de désignation d’un candidat consensuel de l’opposition à la présidentielle du 26 aout prochain devrait connaitre son épilogue ce jeudi 17 aout 2023. C’est du moins l’annonce faite par le président de la plateforme Alternance 2023, François Ndong Obiang qui a indiqué que l’ensemble des candidats se réuniront ce jour afin de conclure leurs discussions.

Appelée de tous ses vœux par le peuple gabonais, la candidature consensuelle pourrait se concrétiser dès ce 17 août . En effet, la question de la désignation de ce dernier sera au cœur de la rencontre qui se tiendra entre les candidats de la plateforme Alternance 2023, notamment Alexandre Barro Chambrier, Paulette Missambo, Mike Jocktane, Raymond Ndong Sima, Pr. Albert Ondo Ossa et Therence Gnembou Moutsona.

Selon le communiqué signé de François Ndong Obiang, ce processus de désignation devrait « répondre à la demande urgente des électeurs et compatriotes de tous bords qui interpellent notre patriotisme face aux manigances d’un pouvoir à bout de souffle ». « Nous sommes, de ce fait, devant le Peuple gabonais, appelés à prendre toutes nos responsabilités pour faire échouer ce projet liberticide et macabre par notre mobilisation massive dans les bureaux de vote afin d’aboutir à la prise de pouvoir », a-t-il martelé.

Paulette Missambo et Barro Chambrier en pole position pour être candidat consensuel ?

Si pour l’heure les critères de désignation ne sont pas encore connus, dans le processus de désignation de cette candidature consensuelle pour la présidentielle, deux candidats semblent avoir déjà pris de l’avance en recevant des soutiens et non des moindres. Il s’agit notamment de la présidente de l’Union nationale Paulette Missambo qui a reçu l’appui du parti Les Démocrates, de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama et d’autre part Alexandre Barro Chambrier qui a reçu le soutien de l’ancien député Bertrand Zibi Abeghe.