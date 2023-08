Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce dimanche 14 aout le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier a procédé à l’ouverture de sa campagne à Mouila dans la province de la Ngounié. Un rassemblement qui a été particulièrement marqué par le ralliement de l’ancien député Bertrand Zibi Abeghe.

Alors que les tractations se poursuivent en vue d’un candidat consensuel, les candidats tentent d’engranger des soutiens au sein de la classe politique et de la société civile. Dernier en date, Alexandre Barro Chambrier, qui peut désormais s’assurer du soutien de Bertrand Zibi Abéghé, qui l’a clairement affiché à l’occasion du meeting du candidat ce dimanche 13 août à Mouila.

Le soutien de Bertrand Zibi, un secret de polichinelle

C’est en qualité de directeur de campagne du candidat Alexandre Barro Chambrier que Bertrand Zibi Abegue s’est affiché main dans la main avec le candidat à Mouila. Un ralliement qu’il justifie par un souci de placer le Gabon immortel au-dessus de tout. « ll n’y a pas de honte à s’aligner derrière quelqu’un qui a plus de chance de remporter l’élection. Et Barro est mieux placé pour battre Ali Bongo, et il va le faire au soir du 26 août » a-t-il déclaré.

Si un tel ralliement peut apparaître pour certains comme un coup de théâtre, il faut dire que pour tout observateur de la vie publique, c’était prévisible. En effet, Bertrand Zibi Abeghe s’était plusieurs fois affiché aux côtés du président du RPM, notamment le 16 juillet dernier au siège de Réagir, lors de sa déclaration de renoncement à la présidentielle d’août 2023.

Notons que le ralliement de Bertrand Zibi Abeghe permet à Alexandre Barro Chambrier de se positionner davantage comme un prétendant crédible pour etre le candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, face à deux autres poids lourds que sont Raymond Ndong Sima et Paulette Missambo. Cette dernière ayant été adoubée la semaine dernière par le principal parti d’opposition à l’Assemblée nationale, Les démocrates (LD).