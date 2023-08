Présidentielle Gabon 2023 : Ali Bongo promet de ressusciter Air Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 11 aout 2023 s’est ouvert la campagne pour l’élection présidentielle 2023. Profitant de l’ouverture de son opération de séduction à l’esplanade de la gare de la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) le chef de l’État sortant Ali Bongo Ondimba a décliné devant ses partisans les priorités de son projet de société. Au nombre de celle-ci, la relance de la compagnie aérienne nationale Air Gabon.

C’est devant des milliers de ses partisans que le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) a officiellement lancé sa campagne afin de briguer un troisième mandat à la tête du Gabon. Dans la commune d’Owendo, vitrine maritime de la province de l’Estuaire qui accueille divers projets qui s’alignent sur sa vision, Ali Bongo Ondimba a égrainé les principaux point de son projet de société dénommé « Mon pacte pour le Gabon ».

Repartis-en trois axes, notamment le pacte de solidarité, le pacte de cohésion des territoires et le pacte de leadership, ce projet aborde plusieurs projets prioritaires. Ainsi, dans le secteur aérien, le président sortant a annoncé des grands chantiers. « L’activité de nos aéroports provinciaux soit modernisée et notre aviation nationale relancée, pour faciliter les déplacements aériens à l’intérieur et à l’extérieur du pays », peut-on lire dans son projet.

Relance d’Air Gabon, un vieux projet comme Mathusalem !

Au nombre des principaux projets que le candidat du PDG entend mettre en œuvre, on peut citer la résurrection de la compagnie aérienne nationale Air Gabon. Il faut rappeler que c’est en mars 2006 que l’ancienne compagnie nationale avait été fermé pour cause de faillite, malgré de multiple annonce de relance par le président sortant ce projet n’a jamais abouti. En octobre 2011. Ali Bongo Ondimba avait annoncé la création d’une nouvelle compagnie aérienne nationale pour désenclaver le pays, projet qui rester lettre morte une dizaine d’années après.