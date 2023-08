Présidentielle Gabon 2023 : Ali Bongo promet de consacrer 45 milliards d’investissements par an aux provinces

Ecouter cet article Ecouter cet article

En campagne électorale en vue de briguer un troisième mandat à la présidence de la République, le candidat Ali Bongo Ondimba s’y est lancé avec un nouveau pacte social pour les Gabonais. Dans cette nouvelle vision, le chef de l’État sortant propose de renforcer l’investissement dans les 9 provinces en mobilisant 5 milliards pour chacune d’elles.

Faciliter le quotidien des Gabonais grâce à un renforcement des services publics. C’est le sens de la proposition du candidat Ali Bongo Ondimba, contenue dans son projet de société Ali pour tous, Mon pacte pour le Gabon, qui promet de consacrer 45 milliards de FCFA par an aux besoins spécifiques et prioritaires des populations des 9 provinces.

Le Gabon a accusé du retard dans la concrétisation de la politique de décentralisation. Une situation qui a fortement accru le déséquilibre en infrastructures entre la capitale et le reste du pays. Ali Bongo Ondimba entend à présent réduire ces inégalités en investissant dans les priorités d’avenir.

Les services de proximité, une priorité pour le candidat Ali Bongo

En effet, le président de la République sortant s’engage à Mobiliser au minimum 5 milliards d’investissements par an par province sur des secteurs essentiels et variés tels que l’accès à l’eau et à l’électricité, l’entretien des routes communales, l’insertion professionnelle, peut-on lire dans son programme de société Ali pour tous, Mon pacte pour le Gabon.

Oeuvrer au bien-être de ses compatriotes en associant toutes les intelligences. C’est le sens de sa mesure qu’il entend rendre opérationnelle en tenant compte des priorités émises par les populations locales et leurs élus, poursuit-il dans sa proposition.



Notons que dans le cadre de l’accélération de la politique de décentralisation et de fait de concrétisation des projets de développement des localités, le ministère en charge de ce département invite les collectivités locales à élaborer des plans locaux. Des initiatives qui permettraient aux autorités centrales de mieux anticiper les besoins des populations.