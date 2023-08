Présidentielle Gabon 2023 : Ali Bongo promet 5 000 titres fonciers dans les 100 premiers jours de son mandat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la démonstration de force du Parti démocratique gabonais (PDG) le 11 août dernier à l’occasion de l’ouverture officielle de la campagne présidentielle, l’heure est à la déclinaison des propositions pour les cinq prochaines années. À cet effet, le candidat Ali Bongo Ondimba entend accélérer l’accès au foncier pour les détenteurs de parcelles.

Délivrer 5 000 titres fonciers aux propriétaires de parcelles dans les 100 premiers jours de son mandat. C’est l’une des promesses phares du candidat Ali Bongo Ondimba s’il était réélu président de la République au soir du 26 août 2023. Une mesure qui contribuerait à répondre à la crise du logement très prégnante dans le pays.

Rétablir le droit à la propriété

L’accès au foncier pour la majorité des gabonais est un véritable parcours du combattant. Les nombreux défis auxquels est confrontée l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC), à savoir le manque de volonté politique, et les financements déficitaires, ont conduit à une accumulation de dossiers de demande de titre foncier, établis en 2022 à plus de 50 000. Une situation à laquelle le chef de l’Etat sortant veut rapidement apporter des solutions.

« Rétablir le droit à la propriété en fluidifiant l’administration des titres fonciers et en y délivrant 5 000 dès les 100 premiers jours du nouveau mandat », peut-on lire dans son programme de société Ali pour tous. Il faut dire que le chef de l’Etat gabonais avait déjà mis l’accès à la propriété au cœur de son action dans son Plan d’accélération de la transformation (PAT). Un projet qui peine à atteindre les objectifs escomptés, faute de suivi efficace.

Pour rappel, en 2022, le nombre de dossiers ayant abouti était de 6 000, contre 1 800 l’année précédente, avec un budget de de plus de 8 milliards de FCFA, selon les responsables de l’ANUTTC. Un résultat bien en deçà de celui que le chef de l’État veut atteindre, d’ici au mois de décembre 2023.